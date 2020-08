Mimie Mathy : La passion de son mari à laquelle elle "n'adhère pas du tout !"

Entre Mimie Mathy et son mari Benoist Gérard ce fut un véritable coup de foudre. Il y a 17 ans, le couple se rencontrait pour la première fois lors d'un spectacle de la comédienne. Simple spectateur, Benoist avait par hasard été invité sur scène. "J'ai senti tout de suite qu'il s'était passé quelque chose...", confiait Mimie Mathy dans La Boîte à secrets en avril dernier. Deux ans plus tard ils s'unissaient pour la vie et ne se sont plus jamais quittés depuis.

Une love-story comme on les aime qui connaît toutefois ses hauts et ses bas, à l'instar de n'importe quelle relation. Dans les pages du magazine Nous Deux, l'illustre Joséphine Ange Gardien a confié en toute transparence "s'engueuler" de temps à autres avec celui qui partage sa vie, "ce qui permet de se réconcilier". Pas de quoi pour autant entacher leur bonheur, eux qui se vouent "une confiance totale l'un envers l'autre". Et si elle explique vouloir partager "le plus de choses possibles" avec Benoist, ce dernier a des passions qu'elle ne comprend toujours pas.

Je ne suis pas sûre que ça passe

"Mon mari est fou de cuisine, il est désormais vigneron en biodynamie (forme d'agriculture biologique à la fois holistique, régénérative et positive, NDLR). Ça n'est pas du tout mon truc", reconnaît-elle. Et ce n'est pas faute de vouloir s'y intéresser : "Je découvre avec lui la biodynamie, les jours fleurs, les jours lunes, le calendrier lunaire, mais je n'adhère pas du tout ! Par exemple, lui, s'il y a un noeud lunaire, il ne travaille pas dans ses vignes. Moi, si je dis sur le tournage que c'est un noeud lunaire, je ne suis pas sûre que ça passe !"

Reste que leurs différences font d'eux un couple complémentaire. Le confinement dans leur maison en Provence s'est d'ailleurs merveilleusement bien passé, noeud lunaire ou pas. "Nous avons passé trois mois très agréables. On a commencé par des feux de cheminée et on a terminé par des longueurs dans la piscine. C'était vraiment bien". Avec Benoist, Mimie Mathy a rejoint la famille dont elle avait toujours rêvé en devenant la belle-mère des quatre enfants de son époux et la grand-mère de ses cinq petits-enfants.