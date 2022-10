Mireille Dumas : "trois comédiennes et un acteur" violés dans leur enfance lui ont livré leur souffrance

Visage incontournable du petit écran, Mireille Dumas a recueilli pendant des années les secrets de personnalités dans ses émissions Signé Mireille Dumas, Le passé retrouvé, Bas les masques ou Vie privée, Vie publique. Désormais installée en Corse à Porto, l'animatrice de 69 ans a longtemps été la confidente de célébrités qui lui ont confié leurs terribles secrets. Touchée par les différentes rencontres qu'elle a pu faire dans ses émissions, elle s'est souvenue d'un sujet resté tabou à la télévision : l'inceste et la pédophilie.

"Le viol subi dans l'enfance est très lourd à porter. Il implique très souvent la famille, les proches de la victime. C'est une déflagration qui se règle en justice et/ou chez un psy." a confié l'animatrice aux journalistes du Parisien. À l'époque, elle se souvient d'ailleurs avoir été très proche de trois invités qui lui avaient confié avoir été victime de viol. "À la sortie de mes émissions, trois comédiennes et un acteur m'ont confié hors caméra avoir été violés dans leur enfance. Je respecte leur discrétion. Ils ne l'ont jamais dévoilé publiquement depuis", a-t-elle indiqué, avec beaucoup de compassion.

Regrettant qu'aujourd'hui les célébrités n'osent plus afficher leur point de vue à la télévision, elle explique : "Les artistes se protègent et préfèrent contrôler leur image. Ils partagent leur intimité dans les livres et sur leurs réseaux. Ils apparaissent à la télé surtout pour leur promotion. La parole était plus libre il y a vingt ans parce qu'elle avait moins de conséquences."

Épouse de Dominique Colonna avec lequel elle s'est mariée en 1983, l'animatrice qui est apparue dans le documentaire Les années télé en 2021 a récemment confié aux journalistes de L'Express avoir totalement changé de vie en Corse. Propriétaire d'une "ancienne bergerie cramponnée à un piton rocheux", Mireille Dumas se ressource désormais sur l'île de beauté en pleine nature. "Le panorama vertigineux sur le golfe de Porto qui s'offre à moi de ma terrasse me redonne des forces pour une année entière", a-t-elle indiqué.