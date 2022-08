Mireille Dumas et sa maison de Corse : détails sur sa belle demeure achetée avec son mari

En pleine saison estivale, les vacanciers croiseront-ils Mireille Dumas dans les rues de Porto ? L'ancienne star du petit écran, aujourd'hui âgée de 68 ans, se rend chaque été dans sa maison achetée de longue date dans ce coin de la Corse du Sud. Elle s'est livrée à L'Express sur ce havre de paix.

Initiée aux charmes de la Corse par des amis rencontrés durant ses études, Mireille Dumas fréquente l'île depuis les années 1970. Mais ce n'est qu'en 1993 qu'elle se décide à casser sa tirelire pour s'offrir une maison. Son choix se portera sur Porto, à quelques kilomètres d'Ajaccio. "Une ancienne bergerie cramponnée à un piton rocheux, qu'elle acheta avec son mari et réalisateur de télévision, Dominique Colonna, originaire de la région", relatait L'Express, qui avait interrogé l'animatrice sur le sujet. Et l'ancienne présentatrice de l'émission culte Vie privée, vie publique de s'extasier sur ce qui lui a provoqué un coup de coeur avec cette maison : "Le panorama vertigineux sur le golfe de Porto qui s'offre à moi de ma terrasse me redonne des forces pour une année entière !" A l'époque, elle s'y rendait chaque fin de juillet, une fois la saison télé en pause. Désormais, nul doute qu'elle s'y rend quand elle le veut.

En Corse, Mireille Dumas alterne entre randonnées, baignades et dégustations des produits locaux, à commencer par le miel. "Depuis, nous avons des ruches sur notre terrasse !", confiait-elle, en dévoilant qu'un ami apiculteur - Pierre Torre - avait appris le métier à son mari. Mais ce savoir-faire, son époux Dominique ne le transmettra peut-être pas à son tour, le couple n'ayant jamais eu d'enfant. L'animatrice a plusieurs fois expliqué pourquoi elle n'était jamais devenue mère.

En Corse, Mireille Dumas n'est pas la seule personnalité connue qui a acheté une maison. Le regretté Guy Bedos avait lui acheté une demeure à Lumio, près de Calvi, tout comme l'actrice et mannequin Laetitia Casta, la chanteuse Alizée est basée à Ajaccio et la journaliste Christine Ockrent a opté pour le chic coin de Sperone...