Miss France 2020 : Meissa Ameur (Miss Auvergne) frappée par un drame

J-11 avant le grand jour ! L'élection de Miss France 2020, qui aura lieu le 14 décembre 2019 en direct sur TF1, se rapproche à grands pas pour les 30 candidates qui rêvent de décrocher la prestigieuse couronne. C'est notamment le cas de Meissa Ameur, Miss Auvergne 2019, qui a révélé avoir vécu un drame quelques jours avant son élection régionale.

Au cours d'une interview accordée à Paris Match, la reine de beauté a raconté : "Je ne devais pas y participer car mon père était en phase terminale et il est décédé quatre jours avant mon élection qui a eu lieu le 18 octobre dernier, raconte-t-elle à nos confrères. Quelques heures avant qu'il ne s'éteigne, il ne parvenait plus à parler, mais il a quand même réussi à m'écrire sur un papier le nombre 18. J'ai compris que c'était la fin et qu'il insistait pour que je participe au concours. Je sais qu'il veille sur moi et qu'il est le plus heureux."

Portée par le tendre souvenir de son père, Meissa Ameur déclare être en train de vivre un rêve de petite fille : "Déjà enfant, je regardais les élections de Miss France chaque année avec lui. Lors de ces soirées, il me disait 'un jour viendra ton tour'. J'ai donc respecté sa dernière volonté et réalisé une partie de notre rêve."

Meissa Ameur a donc profité à fond de son voyage à Tahiti, où elle a pu faire la connaissance des autres Miss régionales. A présent, elle se prépare à faire le show sur la scène du Dôme à Marseille. Un jury d'exception et le public éliront celle qui succédera à Vaimalama Chaves, Miss France 2019.

Pour savoir qui sera Miss France 2020, rendez-vous le 14 décembre 2019, en direct sur TF1 !