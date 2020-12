Miss Maroc 2017 : Le ventre "arraché" par une machine de cryothérapie, elle porte-plainte

Depuis plus d'un an, l'ancienne reine de beauté cache son ventre. A 29 ans, Ilham Khallad, connue pour avoir décroché la couronne de Miss Maroc 2017, puis l'écharpe de Miss Afrique Midi-Pyrénées 2019, a vu sa carrière de mannequin chamboulée suite à un traitement de cryothérapie reçu en juin 2019, par son kinésithérapeute de Toulouse. Comme elle l'a expliqué au Parisien ce 18 décembre 2020, la jeune femme a porté-plainte pour "blessures involontaires" en novembre dernier.

Ilham Khallad a consulté le kiné toulousain pour la première fois en 2018 pour un mal de dos. Un an plus tard, il lui présente une machine qui amincit le ventre. La première séance facturée 200 euros se passe bien, contrairement à la seconde, organisée le 18 juin 2019 : "Il m'a laissée seule 45 minutes pour s'occuper d'un autre patient dans la salle d'à côté. Quand il est revenu m'enlever la machine, il m'a arraché la peau avec." Le ventre d'Ilham Khallad est "rouge et brûlant, manque une parcelle d'épiderme", rapportent nos confrères, "comme si on lui avait posé un fer à repasser sur l'abdomen". Mais le spécialiste se veut rassurant en conseillant à sa patiente de simplement mettre de la Biafine.

Le lendemain, après une nuit blanche, elle perd connaissance alors qu'elle est chez sa styliste. Elle est alors transportée aux urgences. Un certificat médical consulté par le journaliste du Parisien fait mention d'une "brûlure au premier degré sur 10 cm, et au second degré sur un centimètre". "Pendant ces dix jours, j'avais de la fièvre, des diarrhées et du mal à marcher", raconte Ilham Khallad, qui a été suivie par une infirmière venue lui panser le ventre pendant dix jours. Mais le préjudice est grand pour l'ex-Miss, puisque sa carrière de mannequin se retrouve grandement affectée depuis cet incident.