Miss Monde 2019 : Qui est Ophély Mézino, celle qui représente la France ?

Élue Miss Guadeloupe 2018 il y a plus d'un an, la belle Ophély Mézino a participé au concours Miss France 2019, remporté par Miss Tahiti 2018, Vaimalama Chaves. La jeune femme de 20 ans n'a pas démérité puisqu'elle a été élue première dauphine de Miss France 2019.

Née le 16 juillet 1999 sur l'île de La Réunion, Ophély Mézino est issue de l'union entre un père guadeloupéen et une mère réunionnaise et a quatre frères et soeurs. Ses parents étant sourds, la jeune femme est une enfant "CODA" (Child Of Deaf Adults, enfant entendante de parents sourds, ndlr). Dans une interview délivrée à Paris Match en 2018, elle racontait : "À 9 ans, je prenais déjà des rendez-vous avec le banquier et j'accompagnais ma mère chez le médecin."

Après avoir décroché un baccalauréat scientifique, c'est finalement en biologie, chimie, physique et sciences de la terre qu'elle choisit de se spécialiser. Elle intègre le Lycée de Baimbridge à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, où elle fait une classe préparatoire aux grandes écoles. Elle s'oriente finalement vers une licence en ingénierie chimie, à l'université de Montpellier. Lorsqu'elle se présente à l'élection de Miss France 2019, elle est alors étudiante en deuxième année de licence cursus Master ingénierie Chimie. À cette époque, l'ambition première de cette passionnée de mode était de créer sa marque de cosmétiques.

Depuis un an, la belle n'a plus une seule minute à elle. Entre shooting photo, séances intensives de sport, défilés ou encore actions caritatives, Ophély Mézino se consacre pleinement à ses activités de reine de beauté. Elle est notamment marraine de l'association Bébian un autre monde, qui sensibilise à la situation des sourds et des malentendants en Guadeloupe.

Le 23 septembre 2019, elle a été choisie par le comité Miss France pour représenter le pays au concours Miss Monde 2019 qui se déroulera à Londres le 14 décembre 2019, en même temps que l'élection de Miss France 2020.