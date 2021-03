Moïse Santamaria (Un si grand soleil) papa poule et ferme : rares confidences sur ses enfants

Manu Léoni n'a aucun secret pour les fans de la série Un si grand soleil, diffusée sur France 2. Quotidiennement, ils se plaisent à suivre ses aventures, dont celle de l'évolution de sa relation avec Elsa (interprétée par Julie Boulanger). En revanche, l'acteur qui interprète le policier est plus un mystère pour le public. Moïse Santamaria est en effet très discret en ce qui concerne sa vie privée. Mais il a accepté de faire de rares confidences lors d'une interview pour Télé Loisirs.

L'acteur de 42 ans a échangé, en visio, avec des fans d'Un si grand soleil. Ils lui ont bien entendu posé des questions sur l'avenir de son personnage. Mais sa vie privée a également été évoquée pour le plus grand plaisir des petits curieux. Moïse Santamaria est papa de trois enfants, deux garçons et une fille. On sait simplement que l'aîné a une vingtaine d'années. Quand il n'est pas sur un plateau de tournage, il consacre donc du temps à sa famille. Et il met un point d'honneur à être présent à 100% quand cela arrive. "J'arrive à être présent pour ma famille. Quand j'accorde du temps à mes enfants, il est accordé pleinement. Car sinon, c'est être partout et être nulle part", a-t-il confié.

Moise Santamaria a ensuite expliqué lors de cette interview pour Télé Loisirs quel genre de papa il était : "Je suis un papa très câlin, très protecteur mais aussi qui sait être ferme quand il le faut. Je suis ne suis pas un papa poule coulant. Je sais leur dire quand quelque chose va ou ne pas. J'ai une autorité que je n'appuie pas. Je suis contre toute forme de violence éducative."

L'an dernier, Moïse Santamaria avait déjà évoqué sa paternité avec nos confrères. Il avait révélé qu'il avait eu son "grand très jeune". "Avec sa mère on s'est séparés. À 20 ans, je n'avais rien, à part une voiture. J'ai quand même eu un enfant. Il a 20 ans aujourd'hui et il en avait 10 quand j'ai récupéré sa garde. Ça a été une grande libération qui m'a permis de me stabiliser. Avant, je le voyais seulement un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires", a-t-il ensuite précisé. On lui a déjà proposé de poser en famille pour la presse. Une proposition qu'il a refusée car il préfère préserver ses proches.