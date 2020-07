Mongeville en danger, grande colère et incompréhension de Francis Perrin

Mongeville est diffusée depuis 2013 sur France 3 et compte déjà sept saisons à son actif. Mais il se pourrait bien que les téléspectateurs soient privés de la suite. La série est sur la sellette alors que le tournage de nouveaux épisodes inédits a repris après la crise de la Covid-19, avec Francis Perrin qui incarne un juge à la retraite qui mène l'enquête avec sa protégée capitaine de police (Gaëlle Bona).

Alors qu'il a été averti que Mongeville devrait s'arrêter prochainement, l'acteur de 72 ans n'est pas décidé à se laisser faire et le fait savoir en multipliant les interviews. Et il peut compter sur le soutien du public puisqu'une pétition a été lancée et elle a déjà recueilli plus de 15 000 signatures.

Le 4 juillet 2020, Francis Perrin s'est confié au Parisien, ne cachant pas sa colère puisque les dernières rediffusions de Mongeville sur France 3 ont bien fonctionné. La rediffusion d'un épisode de 2017 a battu TF1 le 27 juin dernier, en fédérant 3,9 millions de téléspectateurs (21,3 % de part d'audience). Dilemme pour France Télévisions ! "On réfléchit à l'arrêt de Mongeville, car il faut renouveler nos marques. Mais ce serait dommage vu le succès", a reconnu Anne Holmes, directrice de la fiction à France Télévisions. L'un des scénarios envisagés serait de proposer moins d'épisodes par saison, soit 2 ou lieu de 4.

"C'est incompréhensible et ridicule. La série fait régulièrement de bons scores et bat même des records en rediffusion. On demande toujours aux comédiens, réalisateurs, scénaristes et producteurs de faire de l'audience. Et quand elle est là, on vous dit qu'on arrête. Il y aurait là un mépris du public et pour les comédiens. Or, on essaie de faire une série de qualité pour des téléspectateurs qui sont toujours au rendez-vous. Il faut peut-être laisser la place aux plus jeunes, mais on a toujours besoin de vieux acteurs comme moi !", s'est défendu Francis Perrin auprès du Parisien.

L'acteur ne sait pas si le 10 juillet prochain sera sa dernière journée de tournage : "Ce n'est pas la première fois que la série est menacée. Puis, elle est repartie. Maintenant, on me dit : 'On va voir.' C'est le grand flou. On termine le tournage le 10 juillet en espérant que ce ne sera pas le tout dernier. J'en ai pris mon parti. Je suis très déçu, mais cela ne m'empêche pas de travailler. Avec Gaëlle Bona, on s'est toujours investi."

Quant à savoir si Francis Perrin pourrait jouer dans une autre série si Mongeville meurt : "Non. Je mourrai avec Mongeville ! J'espère qu'à la télé et au cinéma, on va se souvenir qu'un vieil acteur est libre !"