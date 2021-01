Monique (L'amour est dans le pré) et Jean-Marc toujours en couple ? Révélation en photo

C'est en 2016 que Monique a été révélée au public. L'hélicicultrice (éleveuse d'escargots) de la région PACA a participé à L'amour est dans le pré et a donc cherché l'amour devant les caméras de M6. Est-elle toujours en couple aujourd'hui ?

Lors du speed-dating, Monique avait convié deux hommes chez elle : Josian et Jean-Marc. Très vite, c'est pour son second prétendant qu'elle a craqué. A la fin du tournage, les deux candidats étaient en couple. Et c'est également à deux qu'ils sont apparus au bilan face à Karine Le Marchand. Très vite, les tourtereaux ont emménagé ensemble. "Au bout de quinze jours, Jean-Marc est venu habiter à la maison. Je ne voulais pas le freiner dans son élan donc j'ai accepté qu'il vienne et qu'on commence notre petite vie à deux", avait expliqué l'agricultrice à nos confrères de Télé Loisirs. Depuis, bonne nouvelle, ils filent toujours le parfait amour.

C'est le couple emblématique de la saison 7 (2012) Pierre et Frédérique qui a révélé l'information à travers une photo. Les parents de Gabriel (7 ans) ont posté un cliché sur lequel Monique et Jean-Marc posent enlacés. "Conjuguer l'utile à l'agréable, en semaine c'est toujours possible quand on est agriculteur! En livraison sur la région toulousaine, en chemin nous avons pu récupérer des produits gourmands de Claire et Seb pour les prochains paniers gourmands qui vont sortir ce week-end sur www.larmagnacestdanslepre.com et pourquoi pas pousser jusqu'au Lauraguais pour déjeuner chez nos amis Bernard et Caroline avec Monique et Jean-Marc ( éleveuse d'escargots) de passage, tous de la saison 11, pour un moment convivial de retrouvailles autour d'une table assez grande pour garder nos distances!!!Mais comme nous avons des voix qui portent et bien il n'y a pas eu de problème d'acoustique", ont-ils écrit en légende.