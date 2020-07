Morgane (Koh-Lanta) à nouveau maman, le père du bébé décédé

Cette déclaration déchirante n'est pas seule sur le feed Instagram de l'ex-aventurière. Le 9 mai 2020, elle expliquait en légende d'une photo de son bébé à la bouille adorable qu'il s'agissait là d'une date symbolique pour elle : celle où elle a appris sa grossesse. "On était devant l'hôpital pour aller faire un examen pour son cancer, mais ce jour-là on a eu une journée joyeuse malgré la situation et puis quelle surprise quand le gynécologue nous a dit qu'il y avait deux embryons, a-t-elle écrit. Le destin a décidé de ne laisser que toi mon petit homme." Malgré la maladie, David faisait face. "On a commencé à chercher des prénoms. Je voulais Zacharie, Balthazar et ton papa était catégorique. Il se moquait de moi, de mes idées farfelues", a raconté Morgane. Finalement, le couple a eu comme une révélation pour Pacôme, prénom célébré... le 9 mai.