Mort à 19 ans d'un youtubeur, quelques mois après la naissance de sa fille

Le youtubeur américain Landon Clifford est mort à seulement 19 ans. C'est sa femme, Camryn, qui a annoncé la triste nouvelle le 22 août 2020 sur Instagram. Sur le cliché, on aperçoit la main de la jeune femme posée sur le torse de son époux visiblement intubé sur son lit d'hôpital. Sans dévoiler la cause du décès, elle révèle : "Le 13 août 2020 a été le dernier jour où Landon a été le meilleur père et le meilleur mari qu'il ait pu être. Après avoir passé les six derniers jours dans le coma, il est mort et a fait don de plusieurs organes à des personnes qui en avaient besoin dans tout le pays. Il est mort en sauvant la vie d'autres personnes. C'est le genre de personne qu'il était."

Il était censé vieillir avec moi

Énumérant les nombreuses qualités de son époux, elle écrit : "Compatissant, aimant, attentionné, gentil et doux. C'était un mari incroyable et le meilleur père que ses filles puissent demander." Sous le choc, la jeune femme semble totalement désemparée face à ce décès si brutal et ajoute : "Il était si jeune, il avait tellement à vivre. Ce n'est pas ainsi que les choses étaient censées se passer. Il était censé fêter son prochain anniversaire. Il était censé accompagner ses filles à l'autel. Il était censé vieillir avec moi."

Les mots ne peuvent pas décrire la douleur que je ressens

Parent de deux filles, College Briar (2 ans) et Delilah Rose (née en mai 2020), le couple s'était fait connaître en créant une chaîne YouTube Cam & Fam en 2017. Sur cette page, ils partageaient régulièrement des instants de leur vie de famille avec leurs enfants. Désespérée d'avoir perdu son mari si jeune, Camryn ajoute : "Les mots ne peuvent pas décrire la douleur que je ressens. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est m'assurer que nos filles savent à quel point il nous aimait. Il nous regarde du ciel et sa lumière brillera à travers les nuages ​​lorsque nous le regarderons. Puisse-t-il reposer en paix." Depuis le décès de Landon, une page GoFundMe a été créée afin de collecter des fonds pour sa famille. Plus de 27 000 dollars ont été récoltés depuis sa création. On y apprend que le jeune homme a été placé dans le coma après une lésion cérébrale.