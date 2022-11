Mort d'Aaron Carter à 34 ans : des détails glauques dévoilés, son ex Hilary Duff lui rend hommage

Aaron Carter, petit-frère de Nick Carter, l'ex-membre du boys band des années 90 Backstreet Boys, est mort ce samedi 4 novembre à l'âge de 34 ans. C'est son épouse Melanie Martin qui l'a annoncé au site TMZ : "Mon fiancé a rendu son dernier souffle. J'aime Aaron de tout mon coeur et ça sera une épreuve d'élever un fils sans un père."

Le corps d'Aaron Carter a été retrouvé dans la baignoire de sa résidence de Lancaster dans le comté de Los Angeles (Californie). Les autorités auraient même reçu un coup de fil vers 11h du matin leur signalant que le jeune homme se serait noyé dans son bain. Selon les informations du site The Sun, les secours auraient donné des conseils à la gardienne d'Aaron Carter par téléphone pour tenter de le réanimer mais en vain. À leur arrivée, les pompiers ont retrouvé le jeune homme mort. Une enquête est en cours.

La mort d'Aaron Carter est évidemment un choc pour les membres de la famille du jeune homme qui se disent "extrêmement attristés et choqués". Un porte-parole du chanteur a même écrit dans un communiqué : "C'est avec grand regret que je confirme qu'Aaron Carter a été retrouvé inanimé ce matin-là dans sa maison de Palmdale, en Californie. La famille a été informée et s'envolera pour Los Angeles. Aaron a travaillé très dur vers la fin de sa vie pour se rétablir, pour être un bon père et faire amende honorable avec sa famille."

Hilary Duff très touchée par la mort de son ex Aaron Carter

Aaron Carter s'est fait connaître du grand public grâce à son titre I Want Candy sorti en 2000 et extrait de son deuxième album Aaron's Party (Come Get It) sorti la même année. Il a également joué dans la célèbre série des années 2000, Lizzie McGuire aux côtés d'Hilary Duff avec laquelle il a été en couple. Dès l'annonce de sa mort, cette dernière lui a rendu un hommage poignant sur Instagram avec ce long message. "Je suis profondément désolée que la vie ait été si dure pour toi et que tu aies dû te battre devant le monde entier. (...) J'envoie plein d'amour à ta famille. Reposes-toi tranquillement", a-t-elle écrit avec un coeur rouge.