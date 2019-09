Mort d'Anthoine Hubert, 22 ans : Poignant silence autour de sa mère et son frère

Dimanche 1er septembre 2019, sur l'asphalte de Spa-Francorchamps, la compétition a cédé la place à l'émotion et le bruit assourdissant des monoplaces s'est tu le temps d'une minute de silence poignante : au lendemain de la mort tragique du pilote français Anthoine Hubert, qui s'est tué en course de Formule 2 sur le circuit belge, toute la famille du sport automobile était respectueusement rassemblée autour de Nathalie, la maman du jeune espoir de 22 ans, et de son frère.

Anthoine Hubert a trouvé la mort samedi 31 août au début du deuxième tour de la course de F2 qui était disputée en marge du Grand Prix de Belgique de F1. Membre de la Renault Sport Academy, pépinière de talents au sein de laquelle il était encadré par Alain Prost, et de l'écurie BWT-Arden, le jeune pilote a heurté latéralement les barrières de sécurité dans le Raidillon de l'Eau Rouge en voulant vraisemblablement éviter un autre coureur (Giuliano Alesi, fils de Jean) et, renvoyé au beau milieu de la piste, a été percuté de plein fouet par la Sauber Junior de l'Américain Juan Manuel Correa, dans cette portion où les monoplaces passent à plus de 270 km/h. Les images de la collision sont tout bonnement effroyables... Correa, qui souffrait de fractures aux jambes, a été opéré et se trouve actuellement en soins intensifs à Liège.

Charles Leclerc vainqueur bouleversé, Mick Schumacher attentionné

Le drame a plongé tous les protagonistes de ce Grand Prix de Belgique en état de choc et tous - pilotes de toutes les catégories, dirigeants, techniciens, staff - se sont réunis, avant la course phare de dimanche, pour rendre un hommage bouleversant à Anthoine, tête baissée et yeux rougis, et tenter de prodiguer un peu de réconfort à ses proches. Au centre, très entourés par les équipes du team Renault Sport Racing, elles-mêmes totalement effondrées, Nathalie, la maman, et son autre fils tenaient à deux le casque rose et blanc du défunt. Une triste relique qui, après avoir été embrassée par un membre du team, a été placée sur un piédestal autour duquel les pilotes de F1 se sont rassemblés.

Au cours de ces moments douloureux, on a pu voir le quintuple champion du monde britannique de Formule 1 Lewis Hamilton, l'un des premiers à avoir exprimé son chagrin sur les réseaux sociaux après l'accident létal, présenter ses condoléances à la famille d'Anthoine Hubert, embrassant sa mère et lui glissant quelques mots. Le Monégasque Charles Leclerc, qui allait quelques moments plus tard s'offrir la victoire dans le Grand Prix, est apparu particulièrement marqué, et pour cause : plus jeune (21 ans) que son regretté collègue de quelques mois seulement, il avait forcément croisé sa route dans les échelons inférieurs et son échange très affectueux avec Nathalie, qui a pris la tête du jeune homme entre ses mains, fut à n'en pas douter très émouvant. "En même temps je réalise un rêve, mais nous avons aussi connu un week-end très difficile car nous avons perdu un ami hier", a déclaré Leclerc sitôt la course finie, pour qui cette toute première victoire en F1 a un goût amer. Un sentiment que beaucoup devaient éprouver, à l'instar d'Esteban Ocon : "Je n'arrive pas à y croire. On avait le même âge, on a commencé ensemble et on s'est affronté sur la piste pendant des années", avait-il réagi précédemment. Mick Schumacher, fils de Michael qui évolue en Formule 2, championnat dont Anthoine occupait la 8e place après avoir notamment remporté deux courses (à Monaco en mai et en France en juin), a quant à lui apporté son soutien au frère d'Anthoine, avant le début de la cérémonie...

Un esprit réfléchi, quelqu'un de mature et d'intelligent

Avant la cérémonie de dimanche matin, à laquelle il a assisté au côté de Jean Alesi et son fils, Alain Prost, qui avait conseillé Anthoine Hubert dans le choix de son écurie pour cette première saison qu'il courait en Formule 2, a eu des mots très touchants sur la personnalité du jeune homme : "C'est l'un de ceux qui parlaient le plus et qui posaient le plus de questions. Il n'avait pas peur d'appeler. (...) Il avait une implication au-delà de ce que les jeunes pilotes peuvent avoir aujourd'hui. Un esprit réfléchi, quelqu'un de mature et d'intelligent. Il était dans un mode qui correspond bien à ce que j'aime personnellement. (...) Humainement, c'était quelqu'un de très sympathique, très intelligent."

