Mort d'un ancien joueur professionnel de baseball à seulement 28 ans

Triste nouvelle pour les amateurs de baseball, Jean Ramirez, figure bien connue des fans des Rays de Tampa Bay, est décédé cette semaine, comme nous l'a appris l'équipe ce jeudi. Pour l'heure, aucun détail sur les circonstances de sa mort n'a été dévoilé, mais l'ancien joueur avait seulement 28 ans. Une terrible nouvelle pour toute l'organisation, comme l'a rappelé le manager de l'équipe, Kevin Cash. "Il a amené tellement de passion et d'énergie chaque jour au club-house et dans la zone d'échauffements des lanceurs et son amour pour les Rays et le baseball était évident à chaque interaction avec lui", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Jean va beaucoup nous manquer".

Né à Porto-Rico, Jean Ramirez est allé au lycée dans le Texas avant de partir à l'université de l'Arkansas. Après avoir fini son cursus à la faculté de l'Illinois, il a été drafté par les Rays lors du 28e tour en 2016. Devant la concurrence, le joueur n'a pas eu la chance de jouer avec l'équipe professionnelle, mais la franchise a tout de même fait appel à lui pour intégrer son staff. Il a passé les trois dernières années de sa vie en tant qu'entraîneur-assistant pour les lanceurs des Rays.

"C'était un super coéquipier et un ami. Il montrait tellement de joie dans tout ce qu'il faisait, et son bon coeur était vraiment un cadeau pour tout le monde. Même si l'on est en train de digérer sa disparition inattendue, nous sommes reconnaissant de tous les bons bons moments que l'on a pu passer avec lui", a indiqué le président des Rays de Tampa Bay, Erik Neander.