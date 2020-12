Mort de Betty Bobbitt (Crocodile Dundee), une "légende" pour son fils

Ma mère était une légende

Outre son rôle auprès de Paul Hogan, Betty Bobbitt a tourné dans de nombreuses séries. Toutes n'ont, malheureusement, pas rencontré le succès en France. Elle était Judy Bryant dans Prisoner - pendant cinq ans, soit 429 épisodes - mais aussi Madge Harcourt dans Blue Heelers ou Ellen Dainty dans A coeur ouvert. Elle n'avait d'ailleurs pas prévu de partir à la retraite, même après avoir passé le cap des 80 ans. La comédienne a été aperçue dans Les Voisins en 2019 et tout récemment dans une comédie qui évoque la suite des aventures de Crocodile Dundee intitulée The Very Excellent Mr. Dundee. La boucle est bouclée. "Ma mère était une légende, une inspiration, un mentor et une icone pour beaucoup de gens" se souvient son fils. Ne lui reste plus qu'à reposer en paix...