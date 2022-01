Mort de Betty White : la cause révélée, son agent, furieux, dément une rumeur

Le décès de Betty White, survenue quelques jours avant son centième anniversaire, a suscité une vive émotion. Une rumeur impute sa disparition à une piqûre de rappel du vaccin contre la Covid-19. Un proche collaborateur de la défunte réagit et révèle la véritable cause de sa mort.

"Mangez sainement et faites-vous vacciner. Je viens de faire ma piqûre de rappel aujourd'hui" ! C'est ce qu'aurait déclaré Betty White au magazine People, dans une interview publiée le 28 décembre dernier, trois jours avant sa mort. Des millions d'internautes ont cru à cette fausse information, relayée les réseaux sociaux. Son entretien avec People ne contient aucune mention de la Covid-19, du vaccin ou du rappel.

"Betty n'a jamais dit cela", a déclaré Jeff Witjas, l'agent de Betty White, dans un email adressé à l'agence Associated Press. Il révèle dans un communiqué la cause de la mort de son artiste : "Betty White est décédée paisiblement dans son sommeil, chez elle. Les gens disent que sa mort est liée à l'injection de son rappel trois jours plus tôt, mais ce n'est pas vrai. Elle est décédée de causes naturelles. Sa mort devrait ne pas être politisée, ce n'est pas la vie qu'elle a vécue."