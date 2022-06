Mort de Caleb Swanigan à seulement 25 ans : l'ancien SDF devenu joueur de basket est décédé

Le monde du sport et les amateurs de basketball sont en deuil depuis quelques jours et l'annonce de la disparition tragique de Caleb Swanigan, un joueur pas comme les autres et qui vient tout juste de s'éteindre à seulement 25 ans. Il a été retrouvé mort à son domicile le 21 juin dernier et les causes du décès ne sont pas encore connues. Le jeune homme avait fait parler de lui il y a quelques années pour son histoire tout bonnement extraordinaire. Né à Indianapolis dans une famille extrêmement pauvre, il a été trimbalé tout au long de sa jeunesse et à 13 ans, il avait déjà connu pas moins de cinq foyers pour sans-abri dans lesquels il allait avec sa mère et ses cinq frères et soeurs.

Enfant obèse, il pesait 160 kg à 14 ans et passait son temps à faire la manche dans la rue, mais le basketball va lui permettre de sortir de cet engrenage. Très grand (2,06m), il intègre une ligue amateur américaine où il se fait une belle réputation et finit par intégrer la meilleure ligue du monde, la NBA. Sélectionné en 26e position, il va jouer 75 matchs avec les équipes de Portland et Sacramento entre 2017 et 2020. Le Covid va marquer un coup d'arrêt dans sa carrière et sans le basket dans sa vie, il plonge dans une profonde dépression qui ne va plus jamais lui permettre de retrouver sa place dans la NBA.

Vous ne savez rien de ce qu'il traverse et vous ignorez ce qui l'a mené vers ce changement drastique

En 2021, il est arrêté pour possession illégale de marijuana et évite la prison malgré la récidive qui pèse sur son dossier. Très proche de la star de Portland Damian Lillard, ce dernier avait tenté de défendre Caleb Swanigan par le passé. "Il paraît clair qu'il a des soucis dans sa vie. Vous ne savez rien de ce qu'il traverse et vous ignorez ce qui l'a mené vers ce changement drastique", déclarait-il dernièrement. Il a d'ailleurs tenu à lui rendre hommage sur son compte Instagram en publiant une photo de son ami décédé il y a quelques jours. "Repose en paix Big", écrit-il simplement sur sa publication.