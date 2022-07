Mort de Chantal Gallia : L'imitatrice et humoriste foudroyée par un AVC

C'est via un message posté sur son compte Facebook que la triste nouvelle de la mort de Chantal Gallia a été annoncée, ce dimanche 10 juillet 2022. À 65 ans, la grande chanteuse, humoriste et imitatrice est décédée des suites d'un AVC, dans un hôpital parisien. Sa famille a tenu à révéler cette triste information, après que Chantal Gallia a rencontré un grand succès vers la fin des années 1970, et ce jusqu'au début des années 1990. Grand nombre ont pu la voir et la revoir dans diverses émissions télé célèbres, mais aussi à la radio, notamment dans L'Académie des Neuf, Numéro un, Les Jeux de 20 heures ou encore Champs-Elysées.

Chantal Gallia avait même décroché un petit rôle dans le film Vas-y maman de Nicole de Buron, et animé une pastille hebdomadaire de 15 minutes sur Antenne 2 (ex-France 2), durant le mois d'août 1989, intitulée Gallia d'la joie. Profondément touchée par la disparition de cette grande dame, sa famille a partagé ce message. "Nous avons la grande tristesse d'annoncer ce dimanche 10/07/2022 le décès de Chantal GALLIA survenu aujourd'hui des suites d'un AVC. Pendant près de 20 ans, Chantal avait su rencontrer le succès du public qui l'a fidèlement suivie dans sa carrière artistique, peut-on lire. Le talent de Chantal pour chanter, imiter les autres, nous faire rire, nous émouvoir, était extraordinaire."

Une "pionnière" de l'imitation

Née Chantal Halimi, Chantal Gallia a marqué les gens de par cette carrière atypique, qu'elle revendiquait. Au début des années 1990, elle s'était produite sur scène avec quelques spectacles, parmi lesquels J'annonce, j'abats, joué pendant 3 mois à Paris au Théâtre de la Renaissance et Non mais je rêve, joué pendant 3 mois au Théâtre Michel, à Paris. Elle avait accompagné également de nombreux artistes de renom, en tournée, comme Joe Dassin, Claude François , Dalida et Hervé Vilard. Elle était la pionnière de l'imitation en France, comme précisé par ses proches, à l'annonce de sa disparition. Elle s'était fait remarquer pour ses parfaites imitations de Dalida, Nana Mouskouri, Régine, Sylvie Vartan et Jane Birkin, pour ne citer qu'elles. Mais aussi des hommes politiques, à l'instar de François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. En 1990, elle avait mis sa carrière de côté pour se consacrer à ses enfants. "Chantal avait été particulièrement sensible à tous vos soutiens. Elle tenait à ce que son travail et son talent continuent à vivre sur internet, à travers les vidéos que ses fans ont diffusé", lit-on, ce dimanche 10 juillet 2022.