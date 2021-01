Mort de Christopher Maboulou : le footballeur de 30 ans victime d'une crise cardiaque en plein match

Le football français est à nouveau en deuil ! Après l'ancien entraîneur Gérard Houllier, il pleure la mort de Christopher Maboulou, survenue ce dimanche 10 janvier 2021. L'attaquant a succombé à une crise cardiaque en plein match.

Le drame s'est donc produit dimanche, à Montfermeil, sa ville de naissance, en Seine-Saint-Denis. Christopher Maboulou est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il participait à un match de foot avec des amis. L'athlète professionnel avait 30 ans.

Sa disparition a suscité une vive émotion. Plusieurs de ses anciens clubs, dont le dernier en date, le Thonon Evian Grand Genève en Suisse, le SC Bastia ainsi que la Berrichonne de Châteauroux et son ancien vice-président Michel Denisot ont exprimé leur tristesse et adressé leurs condoléances à la famille et aux proches de Christopher Maboulou. "Pensées pour la famille et les proches de #christophermaboulou ancien joueur de @LaBerrichonne parti aujourd'hui", a tweeté l'ancien présentateur de l'émission Le Grand Journal.