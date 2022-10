Mort de Coolio : "Il voyait d'autres femmes", sa compagne explique leur relation singulière

Coolio et Mimi ne se fixaient visiblement pas de limite à condition de ne rien cacher à l'autre : "Il n'y a rien que cet homme ait fait et qu'il m'ait caché. Nous parlions absolument de tout. Je connaissais tout de sa vie. Nous n'avions aucun secret l'un pour l'autre." Cette manière de vivre leur relation leur a permis d'inscrire leur couple dans la durée. La jeune femme ne précise toutefois pas si elle aussi voyait d'autres hommes de son côté. Une chose est certaine : le couple était sur la même longueur d'onde.

A deux doigts de se dire "oui", Coolio et Mimi ont finalement fait marche arrière : "Nous sommes allés au tribunal, nous avons rempli tous les formulaires et les documents et nous avons planifié une date. Puis nous avons décidé que nous ne le ferions pas. C'était juste un bout de papier qui ne changeait rien aux sentiments que nous ressentions l'un pour l'autre." Ce qui n'a pas empêché Mimi de prendre le nom de celui qu'elle n'a jamais épousé. Une belle preuve de son amour.