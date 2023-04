Mort de Coolio : Les raisons du décès brutal du rappeur finalement révélées

C'est le 28 septembre 2022 que la mort du rappeur américain Coolio a été annoncée par Jarez Posey, ami et manager de longue date du musicien. Celui à qui l'on doit l'immense tube Gangsta's Paradise (1995), est mort à l'âge de 59 ans. Des mois plus tard, on découvre les tristes raisons derrière ce brutal décès. C'est à nouveau son manager qui a fait savoir ce tragique constat, le rappeur Coolio est mort d'une overdose de fentanyl. L'artiste avait été retrouvé sans vie sur le sol de la salle de bains de la maison d'un ami à Los Angeles il y a six mois. Le fentanyl est un analgésique opioïde très puissant, il a aussi succombé à la consommation d'autres drogues, comme rapporté par Jarez Posey ce jeudi 6 avril, révélant que la famille du musicien avait été informée récemment des conclusions du médecin légiste du comté de Los Angeles.

Quand le monde apprenait la disparition du célèbre rappeur américain, l'actrice Michelle Pfeiffer, découvrait aussi cette triste nouvelle. Partenaire dans le clip de son tube mythique Gangsta's Paradise (1995), elle lui avait adressé quelques mots. "J'ai le coeur brisé en apprenant la disparition du talentueux Coolio, a-t-elle débuté son hommage. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai eu la chance de travailler avec lui sur Esprits rebelles. Il a remporté un Grammy Award pour sa brillante chanson, laquelle, je pense, a été la raison pour laquelle notre film a connu un tel succès." Pour rappel, le titre Gangsta's Paradise avait été la pierre angulaire de la bande originale du film Dangerous Minds, dans lequel Michelle Pfeiffer, star de Scarface, joue le rôle principal. Un long-métrage qui avait récolté près de 180 millions de dollars au box-office.

Il voyait d'autres femmes

Coolio, Artis Leon Ivey Junior de son vrai nom, partageait la vie d'une certaine Mimi depuis une dizaine d'années, une danseuse blonde qui lui a évidemment rendu hommage parmi tant d'autres et qui a levé le voile sur la véritable nature de leur histoire au cours d'une interview. Les tourtereaux n'étaient pas dans une relation exclusive, comme elle l'a fait savoir. "Il voyait d'autres femmes avant de mourir mais j'étais au courant. Nous avions un accord", a-t-elle concédé. "Il n'y a rien que cet homme ait fait et qu'il m'ait caché. Nous parlions absolument de tout. Je connaissais tout de sa vie. Nous n'avions aucun secret l'un pour l'autre", a-t-elle néanmoins précisé.