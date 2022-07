Mort de Dani : Etienne Daho, anéanti, sort du silence et évoque une "prémonition"

"Dani, Nous nous sommes encore parlé hier soir. Tu étais à fond sur le projet ton prochain album et tu voulais qu'on l'enregistre ensemble. Le titre Attention, départ ! comme une prémonition. Je n'y voyais qu'un nouveau chapitre" écrit-il en légende de plusieurs clichés emblématiques de Dani. Tant de souvenirs, de rires, d'amitié et de musique me reviennent. Cette histoire commence. Et ce Boomerang, comme un signe de Serge et que nous avons porté si haut."

Etienne Daho a également souligné la personnalité de son amie disparue et les nombreux talents qu'elle a exploités au cours de sa vie : "Toi l'inclassable, libre, si jeune. Mannequin, actrice, meneuse de revue, chanteuse, rosiériste. Tu as tout fait avec l'élégance des dilettantes, surfant, hors des clous, sans te laisser enfermer dans les cases dans lesquelles on voulait t'enfermer." Cette niaque et ce caractère de battante, Dani l'a conservé toute sa vie.

"Rien n'était plus important pour elle que créer, chanter, être entourée de ceux qu'elle aime", a affirmé son manager et producteur Lambert Boudier. "Si Dani a inspiré tant d'artistes – photographes, cinéastes, paroliers, compositeurs, metteurs en scène – c'est qu'elle était un souffle de vie puissant, une nature entière, débordante d'amour et d'énergie". La dernière femme de Benjamin Auger va manquer à de nombreuses personnes.