Mort de Dani : son histoire d'amour passionnée et mouvementée avec Benjamin Auger, le père de ses fils

"La production de Dani a l'infinie tristesse de vous annoncer son décès. Elle venait de finir la tournée de son album Horizons Dorés et elle achevait déjà les mixes d'un nouvel album, qu'elle avait malicieusement choisi d'appeler Attention Départ. Nous étions prévenus, elle avait juste oublié de nous dire qu'il serait imminent" : ces mots sont ceux utilisés par Lambert Boudier, producteur et manager de Dani, pour annoncer la mort de l'artiste ce mardi 19 juillet.

A 77 ans, Dani s'est éteinte dans la nuit à l'hôpital de Tours, sa ville de résidence, après avoir été victime d'un malaise. Elle laisse derrière elle une famille artistique et des fans endeuillés mais surtout deux fils, Julien et Emmanuel, qu'elle a élevés avec son ancien compagnon, le photographe Benjamin Auger.

Entre eux, l'histoire démarre par un coup de foudre immédiat : "J'ai été foudroyée par l'amour" révélait Dani à Gala en 2016. A tel point que la chanteuse passe "huit jours au lit" avec lui. Par amour, Benjamin Auger quitte sa femme et débarque dans la vie de Dani, son fils Emmanuel sous le bras : "Il est arrivé avec son enfant dans les bras. Je l'ai aussitôt aimé à la folie. C'est mon fils aîné, Emmanuel." La passion dure 5 ans, jusqu'à ce que Dani se retrouve prise au piège du jeu de l'amour.

En 1969, deux semaines après la naissance de Julien, fruit de l'amour entre Dani et Benjamin Auger, ce dernier quitte la chanteuse après un coup de coeur pour une autre. L'artiste a le coeur en miettes mais fait front pour les enfants. Malgré les tromperies et les trahisons, Dani épouse Benjamin, "au cas où il me serait arrivé quelque chose" précisait-elle à l'époque. Une union formelle, loin d'être charnelle : "Comme il m'avait trompée, je ne pouvais plus faire l'amour avec lui."

Pour le bien des enfants, Dani et Benjamin Auger restent en bons termes jusqu'à ce triste jour de 2007 et la disparition du photographe. Pour autant, la chanteuse de Comme un boomerang ne gardera que les bons souvenirs de cette aventure amoureuse : "Benjamin n'a pas été le seul homme de ma vie, mais certainement l'homme d'une vie ! On a vécu une histoire passionnelle qu'on a su faire évoluer sans tricherie, sans mensonge. Au-delà de l'amour physique, nous étions des amis, admiratifs l'un de l'autre. Benjamin, c'était mon amant, mon mari, mais surtout, mon ami. (...) Quand il est parti, je lui ai tenu la main." L'heure des retrouvailles a donc enfin sonné.