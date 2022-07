La chanteuse Dani est morte

Dani, Danièle Graule de son vrai nom, est née le 1er octobre 1944 à Castres. A tout juste 18 ans, elle part à Paris pour tenter sa chance dans le milieu artistique. Inscrite aux Beaux-Arts, l'étudiante au look androgyne et à la silhouette reconnaissable entre mille, fascine et intrigue. Photographe, elle travaille un temps pour la presse avant de basculer dans la musique sur les conseils de Robert Madjar de Salut les copains. Son premier disque sort, un 45 tours, Garçon manqué.

Elle rencontre le succès grâce au titre Papa vient d'épouser la bonne qui lui ouvre grand les portes de la scène. Elle se produit au côté d'Alain Chamfort et Claude François notamment avant de s'offrir l'Olympia avec Tom Jones et de décrocher le Grand prix de l'Académie Charles-Cros en 1970 pour son album. Au top de sa carrière, Dani est même sollicitée pour représenter la France à l'Eurovision quatre ans plus tard. Un challenge qu'elle refuse finalement après la mort du président George Pompidou. Son parcours va alors connaître un creux, ponctué par les morts successives de son père, de Jane Renoux, sa soeur et de Benjamin Auger, son ex-compagnon et père de Julien, son fils, et Emmanuel, qu'elle a élevé comme son propre enfant.

Ce n'est qu'en 2001, après une première tentative, que Dani fait son grand retour. Son sauveur ? Etienne Daho. Ensemble, les artistes dévoilent le titre Comme un boomerang, reprise de Serge Gainsbourg, duo que personne n'a oublié plus de vingt ans plus tard. Cette collaboration relance sa carrière, les opportunités se multiplient, autant dans la chanson que dans le cinéma. Dani joue dans Fauteuils d'orchestre de Danièle Thompson, pour lequel elle est nommée pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle, Mon Roi de Maïwenn et Carbone et Bronx d'Olivier Marchal.

Les séries lui font aussi de l'oeil. Elle fait une brève apparition dans Sous le soleil, Pigalle, la nuit et Josée Dayan fait appel à elle pour tourner dans l'un des épisodes de Capitaine Marleau. Elle enchaîne avec Aux animaux la guerre et Le temps est assassin par la suite, tout en poursuivant sa voie dans la musique. Ils doivent être nombreux à sentir des booms et des bangs agiter leur coeur blessé aujourd'hui...