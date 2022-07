Obsèques de Dani : Anthony Delon dévasté, "je ne trouve pas les mots"

Pour rappel, Dani était également amie avec Alain Delon. "Alain était dans les affaires et on avait deux enfants qui étaient très proches, quasiment le même âge. Un soir, il me dit : "J'aimerais racheter Lenôtre. J'aimerais en faire une boîte et que ce soit toi qui t'en occupes". Pour moi ça voulait dire arrêter les tournées, rester à Paris, être avec mes enfants, c'était pas mal." avait raconté Dani. Située non loin de l'Arc de triomphe, cette boite s'est appelée L'Aventure. Un lien très fort existait donc entre la famille Delon et la chanteuse décédée à 77 ans.

Anthony était très ami et très proche des deux enfants de Dani, Manu et Julien, mais surtout sa maman Nathalie Delon - que Dani appelait Nathalon - ont été inséparables pendant de longues années.

Dani assistait d'ailleurs, très éprouvée, aux obsèques de Nathalie.

Pour annoncer son décès, les producteurs de Dani ont fait parvenir un communiqué de presse : "Des boums et des bangs, Dani en a vécus et nous en a fait vivre, la rencontrer c'était s'embarquer dans une course folle où l'amour était le maître-mot. Rien n'était plus important pour elle que créer, chanter, être entourée de ceux qu'elle aime. Classe jusqu'au bout de sa vie, le public, qui a eu la chance de la voir durant ses derniers concerts, s'en souvient avec émotion."

Pour rappel, Dani est décédée le 18 juillet 2022. Elle aurait succombé à une hémorragie après avoir été transportée en urgence à l'hôpital de Tours, à la suite d'un malaise. Elle venait à peine de finir la tournée de l'album Horizons Dorés et était en plein travail sur un nouvel album.