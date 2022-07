Obsèques de Dani : La tristesse palpable de Mathilde Seigner, et son émouvante dernière déclaration

Morte le 18 juillet 2022 à l'âge de 77 ans, Dani était encore "active et heureuse" au moment de sa mort, comme l'a indiqué son producteur et manager Lambert Boudier. La comédienne aurait succombé à une hémorragie après avoir été transportée en urgence à l'hôpital de Tours, à la suite d'un malaise. Elle venait à peine de finir la tournée de l'album Horizons Dorés et était en plein travail sur un nouvel album, "qu'elle avait malicieusement choisi d'appeler Attention Départ", révélait son manager, Lambert Boudier. "Nous étions prévenus, a-t-il ironisé. Elle avait juste oublié de nous dire qu'il serait imminent..."

La cérémonie s'est déroulée dans la cathédrale Saint Jean-Baptiste. Des milliers de roses multicolores décoraient les lieux et de nombreuses chansons ont résonné dans l'église lors de la cérémonie. Étrangement aucune des chansons de Dani ne s'est fait entendre. "Elle n'aimait pas s'écouter", a expliqué un de ses fils. Une chanteuse qui a fait preuve d'humilité jusqu'à son dernier jour.