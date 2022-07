Obsèques de Dani : ses fils Julien et Emmanuel dignes, sa soeur émue dans les bras de Gérard Lanvin

Aller sans retour pour le boomerang musical le plus puissant de France. La chanteuse Dani est morte le 18 juillet 2022 à l'âge de 77 ans et le pays peine à se remettre de cette triste nouvelle. Pour les amis, les proches, la famille, cette disparition est particulièrement difficile à vivre mais, heureusement, chacun a eu l'occasion de dire "au revoir" à l'artiste, une dernière fois, le mardi 26 juillet, après avoir fait le déplacement jusqu'à la ville de Perpignan, en Pyrénées-Orientales.

C'est en la cathédrale Saint Jean-Baptiste qu'un ultime clin d'oeil a été accordé à Dani, le 26 juillet 2022, à l'occasion de ses obsèques. Le lieu saint avait été décoré de mille roses multicolores et des chansons ont ouvert et clôturé la célébration, "plutôt classique" selon son entourage. Du côté de la famille, son fils Julien Auger est venue pleurer la chanteuse, avec beaucoup de dignité, tout comme Emmanuel Auger, le beau-fils de Dani, Véronique Graule, sa soeur et Emilie Marsh, sa guitariste. Du côté des consoeurs et confrères du show business, Mathilde Seigner, Anthony Delon, Jean-Marie Perrier, Gérard Lanvin (qui a réconforté Véronique, très émue), Cali et sa compagne Caroline Chevreux, ainsi que leur fille Misha, sont venus accompagner la défunte jusqu'à sa dernière demeure. Pas de trace, en revanche, de son ami Etienne Daho, anéanti de chagrin.

Nous étions prévenus...

Danièle Graule, de son vrai nom, dite Dani, était encore "active et heureuse" au moment de sa mort, comme l'a indiqué son producteur et manager Lambert Boudier. Selon nos informations, la chanteuse et comédienne aurait succombé à une hémorragie après avoir été transportée en urgence à l'hôpital de Tours, à la suite d'un malaise. Elle venait à peine de finir la tournée de son album Horizons Dorés et elle achevait déjà les mixes d'un nouvel album, "qu'elle avait malicieusement choisi d'appeler Attention Départ", ajoute son manager, Lambert Boudier. "Nous étions prévenus, ironise-t-il tristement. Elle avait juste oublié de nous dire qu'il serait imminent..."