Mort de Dani : cette ultime preuve d'amour à son fils Emmanuel avant de mourir, dévoilée

A 77 ans, Dani a tiré sa révérence. L'artiste aux nombreux talents a été victime d'un malaise chez elle, dans la région de Tours, avant d'être transportée à l'hôpital. Elle n'a malheureusement pas survécu. Son manager et producteur Lambert Boudier avait annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux : "La production de DANI a l'infinie tristesse de vous annoncer son décès. Elle venait de finir la tournée de son album Horizons Dorés et elle achevait déjà les mixes d'un nouvel album, qu'elle avait malicieusement choisi d'appeler Attention Départ. Nous étions prévenus, elle avait juste oublié de nous dire qu'il serait imminent."

La mort de la chanteuse a fait l'effet d'un choc, dans le monde de la musique et d'ailleurs. A ses obsèques, on pouvait compter sur Mathilde Seigner, Gérard Lanvin, Cali, Anthony Delon ainsi que les plus proches à l'image de Véronique, soeur de Dani, et Julien et Emmanuel, ses deux garçons. Si le premier est le fruit de son amour avec Benjamin Auger, le second est né d'une précédente relation du photographe. Il n'avait que 6 mois lorsque père et fils ont quitté la maman pour s'installer avec Dani, celle qui deviendra d'ailleurs sa mère.

Comme Gala le révèle dans ses pages ce jeudi 28 juillet, Dani, "pas très copine avec tout ce qui est administratif", avait fini par l'adopter. Les démarches ont été longues et n'ont été finalisées "que cette année." Danièle Graule, de son vrai nom, n'a jamais fait de différence entre ses deux garçons. Elle le disait elle-même, elle considérait Emmanuel comme son propre fils : "Quand j'attendais Julien, un jour, Emmanuel a mis sa main sur mon ventre et demandé si lui aussi gigotait ainsi. Je lui ai répondu : "Non, toi, je t'ai trouvé tout fait, quand je t'ai pris dans mes bras, tu bougeais très fort". Je l'ai déposé à l'école et j'ai fondu en larmes."

Proche de ses fils, Dani aurait aimé pouvoir les voir plus souvent. La vie en avait décidé autrement, pour son plus grand malheur : "Je pleure tous les jours parce que je ne les vois pas assez (...) C'est le seul endroit où je me sens mamie, ils prennent soin de moi comme si j'étais grabataire." A chaque fois qu'ils voyaient leur maman, leurs coeurs faisaient des Booms et des Bangs. Ce mardi 26 juillet, c'est d'ailleurs main dans la main que Julien et Emmanuel ont accompagné Dani dans sa dernière demeure, avant une messe attendue en septembre prochain à Paris, non loin de la résidence qu'elle a longtemps occupée dans la capitale.