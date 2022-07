Diaporama : Mort de Dani : cette ultime preuve d'amour à son fils Emmanuel avant de mourir, dévoilée

7 / 18

Exclusif - La chanteuse Dani - Backstage de l'enregistrement de l'émission "300 Choeurs chantent Les plus beaux duos" à Paris, qui sera diffusée le 8 janvier 2021 sur France 3. Pour commencer l'année 2021 en beauté, " 300 choeurs " va réunir plusieurs générations d'artistes lors d'un grand show exceptionnel consacré aux plus beaux duos français. Pour la première fois depuis sa création, l'émission va orchestrer la rencontre inédite d'une trentaine de duos autour des plus beaux choeurs français... Toutes ces voix vont revisiter ensemble, dans des versions spécialement créées pour l'occasion, les grandes chansons d'hier et d'aujourd'hui... Une quarantaine d'artistes se mêleront aux voix des " 300 Choeurs ". Des duos qui seront accompagnés par les plus belles chorales : GOSPEL POUR 100 VOIX, LE CHŒUR DE PIERRE, LE CHŒUR DES PETITES MAINS SYMPHONIQUES, LES PETITS CHANTEURS D'ASNIÈRES, LE CHŒUR SYMPHONIQUE DE PARIS, LES CHŒURS DE FRANCE, CHŒUR ET MOUVEMENT, LES COPAINS D'ACCORDS, SANKOFA UNIT, BLOOMGOSPEL, LACRYMA VOCE, L'ACADÉMIE INTERNATIONALE DE COMÉDIE MUSICALE, LE CHŒUR C4 " 300 choeurs chantent les plus beaux duos ", un show musical inédit sous le signe du partage, riche en surprises et en émotions... © Tiziano Da Silva / Bestimage