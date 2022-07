Dani installée à Tours : pourquoi avait-elle vendu son appartement parisien ?

Elle a donné de la voix jusqu'à ce qu'elle pousse son dernier souffle. Née dans le Tarn en 1944, Dani est morte le 18 juillet 2022 à l'âge de 77 ans dans la ville de Tours. Et pour cause : c'est en Indre-et-Loire qu'elle avait décidé de passer cet ultime chapitre de son existence. Comme le rappelle le magazine Gala, la chanteuse avait effectivement décidé de déménager juste avant le confinement de l'année 2020, due à la pandémie de Covid-19, "sur l'insistance de son fils Julien", quitte à vendre son appartement parisien.

C'est dans la ville de Tours que le benjamin de Dani, ingénieur de profession, est installé avec ses trois filles et son fils. Grand-mère "gâteuse", comme elle aimait à le dire, l'artiste n'avait pas pu résister à l'opportunité de se rapprocher des siens - ses petits-enfants ont entre 12 et 23 ans. "Je partage tout avec mes fils, déclarait-elle. Ils portent un regard bienveillant sur mon travail, sur moi, ils sont très attentionnés. Ma famille est un joli coup de soleil sur ce qui semble être la dernière ligne droite de ma vie."

Dani était également maman d'Emmanuel, 57 ans, devenu photographe d'édition culinaire, autrefois à la tête d'un restaurant à Lyon. Emmanuel est le fils de son ancien compagnon Benjamin Auger, qu'elle a élevé puis finalement adopté officiellement cette année. En fuyant la capitale, Dani avait également fui les soucis d'argent. Malgré le succès critique et financier de ses projets musicaux, la chanteuse et comédienne avait rencontré de grandes difficultés en 2020, justement, à la suite de la mort de son mari. "Je n'ai plus d'argent, avouait-elle au JDD. C'est plus confort ! Quand j'en avais, ça me prenait la tête. Les maisons, les papiers..."

Outre la musique, Dani s'était, un temps, lancée dans le business des fleurs. Mais ses boutiques Au nom de la rose n'avaient pas suffit pour remonter la pente. A 77 ans, elle avait toujours des projets plein la tête. Elle finalisait un nouvel album intitulé Attention départ ! et devait se rendre, en vacances, dans la maison du Sud de ses grands amis, Eric Cantona et Rachida Brakni...

