Éric Cantona et Rachida Brakni : Les amoureux font la paire avec des looks détonants !

Cela ne suffisait certainement pas à Éric Cantona d'être un acteur accompli après une carrière de footballeur hors du commun, il a désormais décidé de s'attaquer au monde de la mode ! Le natif de Marseille âgé de 55 ans est une véritable idole du côté de Manchester où il a passé plusieurs saisons, devenant l'un des chouchous des supporters. Véritable touche-à-tout, l'ancien sportif s'est essayé à de nombreux domaines, passant par le cinéma, le théâtre, la peinture ou encore la musique. Et il semblerait qu'il ait envie d'ajouter une nouvelle corde à son arc, cette fois-ci plutôt du côté de la mode.

En couple depuis de nombreuses années avec la comédienne Rachida Brakni - qu'il a épousée en 2007 et avec qui il a deux enfants, Émir (né en 2009) et Selma (née en 2013) -, Éric Cantona a profité d'une belle séance de shooting pour montrer qu'il est aussi une fashion victim. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus d'un million d'abonnés, l'ex d'Isabelle Ferrer vient de poster une photo très stylée de son couple. "ROCK THE CASBAH", écrit-il en gros pour expliquer l'atmosphère de la photo.

En effet, il y a des inspirations orientales sur le cliché sur lequel Éric et Rachida sont tout les deux très lookés. Vêtues d'habits aux couleurs vives, de grosses lunettes et de chapeaux, les deux amoureux, toujours très complices, semblent apprécier cette séance photo à deux. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls puisque les internautes en raffolent. Même pas 24 heures après la mise en ligne de la publication, elle compte déjà plus de 34 000 likes.