Éric Cantona fait une annonce fracassante sur son avenir : canular ou vraie info ?

Éric Cantona fait partie de ses sportifs qui ont parfaitement réussi leur reconversion une fois la retraite arrivée. À l'image d'unYannick Noah qui cartonne dans la musique, l'ancien footballeur de 55 ans s'est mis à jouer au cinéma, au théâtre et à la télévision avec brio. Un nouveau parcours de vie qui semble parfaitement lui convenir, à moins qu'une opportunité en or ne lui tombe dessus...

Véritable légende vivante de Manchester United, club dans lequel il est resté cinq années, le compagnon de Rachida Brakni a fait une annonce pour le moins surprenante sur son compte Instagram. Alors que toute la communauté de fans de Manchester se demande bien qui va pouvoir remplacer Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur norvégien qui vient d'être limogé, Éric Cantona semble avoir la réponse et il l'a donné dans une courte vidéo mise en ligne il y a seulement quelques heures. "Bonjour mes amis, j'aimerais vous dire, en exclusivité, que je suis le nouveau manager de Manchester United", explique-t-il d'entrée de jeu sur une publication qu'il a intitulé "Breaking news !".

Une révélation qui interroge quand on sait que le père de quatre enfants ne suit plus le football que de loin et qu'il n'a jamais eu aucune expérience d'entraîneur auparavant. "Je vous dirais plus tard le nom de mon super staff. À bientôt", conclut-il son bref message. Une drôle d'annonce qui ressemble plus à une belle farce de la part d'Éric Cantona. C'est du moins ce qu'en pense les abonnés de l'ancien joueur de l'équipe de France. "Ne te moque pas de nous", lance l'un d'eux.