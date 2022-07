Mort de Dani : pourquoi la chanteuse a fini sa vie fauchée... ce qui lui allait très bien !

"Ça me prenait la tête"

Entre ses tubes comme Papa vient d'épouser la bonne, ses collaborations avec Alain Chamfort et Claude François, sans oublier son show à l'Olympia avec Tom Jones ou encore son Grand prix de l'Académie Charles-Cros remporté en 1970 pour son premier album, Dani a connu un succès sans précédent.

Mais malgré cela, elle a rencontré de grandes difficultés financières suite à la mort de son mari, comme elle l'expliquait dans les colonnes du JDD en 2020. "Je n'ai plus d'argent" avait-elle déclaré, avant de relativiser dans la foulée. "C'est plus confort ! Quand j'en avais, ça me prenait la tête. Les maisons, les papiers... À la mort de mon mari, j'ai décidé de ne pas m'encombrer plutôt que de mettre du noir sur les souvenirs qu'on avait partagés. C'est ainsi, on avance, on fait ami avec le chagrin. Maintenant, ma vie, c'est mon sac. Je vais où je veux", avait-elle expliqué.

Dani laisse alors derrière elle sa modeste fortune, sa magnifique carrière mais aussi son fils Julien, né en 1969 de son union avec le photographe Benjamin Auger (décédé en 2002), ainsi qu'Emmanuel, le fils aîné de son ex-compagnon dont elle n'est pas la mère, même si c'est tout comme. "Il n'avait que quatre mois. Je l'ai élevé comme mon fils, et pour qu'il reste avec moi, j'avais besoin qu'il y ait un lien scellé entre nous. Il fallait donc que l'on ait un autre enfant avec Benjamin", avait-elle déjà déclaré à son sujet.