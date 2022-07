Obsèques de Dani : la date et le lieu de la cérémonie dévoilés

Elle avait 77 ans, encore un grand bout de vie devant elle et des idées plein la tête sur lesquelles elle était en train de travailler. Ce lundi 18 juillet, Dani est morte. La chanteuse, comédienne, meneuse de revue a tiré sa révérence dans la plus grande des discrétions, elle qui pensait pourtant pouvoir remonter sur scène prochainement pour la sortie de son nouvel opus. Elle n'en aura jamais l'occasion.

C'est son manager Lambert Boudier qui s'est chargé d'annoncer la triste nouvelle : "Elle achevait déjà les mixes d'un nouvel album, qu'elle avait malicieusement choisi d'appeler Attention Départ. Nous étions prévenus, elle avait juste oublié de nous dire qu'il serait imminent. Des boums et des bangs, Dani en a vécus et nous en a fait vivre, la rencontrer, c'était s'embarquer dans une course folle où l'amour était le maître-mot", a-t-il écrit. Les hommages ont été nombreux sur la Toile, à la hauteur du talent qu'elle montrait à chaque fois. Ils seront sûrement autant le jour de ses obsèques.

Le dernier hommage à Dani aura lieu dans sa ville de Perpignan. Les obsèques se dérouleront le mardi 26 juillet "en la cathédrale Saint Jean-Baptiste où la cérémonie religieuse devrait être confiée au père Joseph Marti, un homme de culture qui connaissait bien la défunte" comme l'annonce le site L'indépendant. La messe sera suivie de l'inhumation dans le caveau familial au cimetière Saint-Martin où ses parents et sa soeur Jeanne ont déjà été enterrés.

Les chanteurs Cali et Etienne Daho, avec qui Dani a partagé le titre Comme un Boomerang, devraient être présents toujours d'après L'indépendant. Un "service d'ordre discret" devra être déployé par la ville de Perpignan pour cette journée particulière en attendant l'hommage à Dani dans la ville de Paris. Ce dernier devrait avoir lieu le 1er octobre, date de son anniversaire : "Une messe sera a priori célébrée à l'église Saint-Roch, non loin de la rue de Rivoli où Dani a longtemps vécu" conclut le site.