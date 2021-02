Mort de Dustin Diamond : enfant star, prison, sextape... une carrière de hauts et de bas

La mort de Dustin Diamond, survenue le lundi 1er février 2021, suscite une vive émotion. L'acteur a succombé à un cancer de stade 4, décelé seulement quelques semaines auparavant. L'Amérique pleure un de ses enfants stars, qu'elle a connu à seulement 11 ans.

En une trentaine d'années de carrière, Dustin Diamond s'est essentiellement fait connaître dans la peau de Screech. Le personnage a commencé en 1988 dans l'unique saison de Bonjour, miss Bliss, nom du prequel de Sauvés par le gong. Il y avait déjà pour partenaires Mark-Paul Gosselaar (qui interprétait "Zack"), Lark Voorhies (qui jouait "Lisa Turtle") ou encore Dennis Hasking. Dustin les a tous retrouvés dans Sauvés par le gong, où ils ont tenu les mêmes rôles. Tiffani-Amber Thiessen et Mario Lopez avaient rejoint la bande d'ados déjantés.

Dustin Diamond a également joué dans les spin-offs de Sauvés par le gong, Les Années lycée (1993 et 1994) et La Nouvelle classe (1994 et 2000). Dans La Nouvelle classe, Screech était devenu principal adjoint du lycée fictif de Bayside High. Devenu adulte à l'écran et en réalité, le comédien a commencé sa série de déboires.

Sextape et prison, des années chaotiques

En 2006, Dustin Diamond réalise et publie lui-même sa sextape. En 2014, il publie un livre choc intitulé Behind The Bell. Dustin y a raconté les dessous du tournage de la série qui l'a révélé, et des coulisses sulfureux où se mêlaient sexe et consommation de drogue. L'année suivante, Dustin Diamond écope de sa première peine de prison, d'une durée de 3 mois, pour agression à l'arme blanche. Il s'était battu dans un bar, le soir de Noël 2014 et avait alors plaidé la légitime défense, expliquant avoir voulu protéger sa fiancée d'un groupe d'amis violents et alcoolisés. Dustin Diamond est retourné en prison en 2016 pour violation de sa liberté conditionnelle.

Dustin Diamond est mort d'un carcinome (cancer de la peau) qui lui avait été diagnostiqué à la mi-janvier. Son état de santé s'était dramatiquement dégradé au cours du week-end dernier. Son père et sa petite-amie étaient présents à ses côtés pour ses derniers instants.