Dustin Diamond (Sauvés par le gong) : Tumeur énorme, chimio, l'acteur atteint d'un cancer de stade 4

L'état de santé de Dustin Diamond était déjà au centre de toutes les attentions puisqu'on savait qu'il avait été hospitalisé le week-end du 9 et 10 janvier 2021 après avoir souffert de douleurs dans tout le corps. L'acteur a d'ailleurs un historique de cancer dans sa famille puisque sa mère est morte d'un cancer du sein. "Tout a commencé avec une tumeur au niveau du cou, raconte son ami Dan Block au Sun. Il avait une bosse énorme, c'était vraiment visible. Il avait peur que quelqu'un s'en aperçoive, prenne des photos et les partagent en ligne."

Dustin Diamond ne devrait pas être à l'affiche du reboot de Sauvés par le gong. Il est, de toute façon, en très mauvais termes avec ses anciennes co-stars depuis qu'il a balancé les coulisses du show - à base d'ambiance sordide, de sexe et de drogue - en 2009 dans son livre Behind the Bell...