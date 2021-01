Sauvés par le gong : Une star de la série hospitalisée, un cancer soupçonné

Dustin Diamond incarnait le personnage de Screech dans Sauvés par le gong. Présent des débuts à la fin de la série (à l'exception de la saison 1 du deuxième spin-off, Sauvés par le gong : la nouvelle classe), il a eu pour partenaires Tiffani Thiessen, Mario Lopez ou encore Mark Paul Gosselar. Dustin est un des deux acteurs à ne pas jouer dans le reboot de la série, sorti en fin d'année 2020. Une absence qui a peut-être pour origine la parution d'un ouvrage confessions en 2014, intitulé Behind The Bell et dans lequel il révélait les coulisses des tournages de Sauvés par le gong, incluant sexe et consommation de drogue.

Dustin compte également quelques frasques à son actif. Il a fait deux séjours en prison, le premier d'une durée de trois mois en 2014 pour agression à l'arme blanche (il s'était battu dans un bar, le soir de Noël et avait alors plaidé la légitime défense, expliquant avoir voulu protéger sa fiancée d'un groupe d'amis violents et alcoolisés), et le second pour violation de sa liberté conditionnelle.