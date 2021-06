Mort de Fernand Guiot, l'acteur mémorable de "L'aile ou la cuisse"

Il y a des acteurs marqués à vie par un rôle ou une prestation sur grand écran. Fernand Guiot faisait partie de ces acteurs que l'on identifie directement à un personnage. Pour lui, c'était l'inspecteur du Guide Duchemin dans L'Aile ou la cuisse, le film de Claude Zidi dans lequel Louis de Funès et Coluche se donnent la réplique. Malheureusement, la famille de l'acteur franco-belge a annoncé sa mort à l'AFP. Ce dernier s'est éteint le 26 juin dernier, mais les causes n'ont pas été révélées.

Reconnaissable par sa "gueule", l'artiste franco-belge, né à Namur en 1932, fut un acteur de seconds rôles à la filmographie impressionnante. Il a tourné pour Claude Chabrol, Alain Resnais ou encore Francis Perrin. Une carrière longue de plus de 50 ans pendant lesquelles on a pu le voir au cinéma, à la télévision et au théâtre. Malgré ces nombreux rôles, c'est en 1976 que Fernand Guiot entre dans le coeur des français lorsqu'il est choisi par Claude Zidi pour interpréter l'inspecteur Dubreuil dans L'aile ou la cuisse. On l'a également vu partager des répliques avec Jean-Paul Belmondo et Bourvil dans Le Cerveau de Gérard Oury.

Au total, il aura joué dans plus de 200 oeuvres, que ce soit au théâtre, à la télévision ou au cinéma. Une carrière très prolifique pour le belge de naissance, formé au Conservatoire dramatique de Bruxelles avant d'arriver en France et de s'installer à Paris dans les années 50. C'est à la capitale qu'il s'épanouira, notamment sur scène, reprenant du Molière au théâtre du Palais-Royal ou encore du Marivaux au théâtre des Célestins à Lyon, un lieu où il reviendra à de nombreuses reprises durant sa carrière.

À la télévision, Fernand Guiot a tourné dans de nombreux téléfilms, mais également dans des séries bien connues des français, comme Julie Lescaut aux côtés de Véronique Genest, mais aussi dans plusieurs épisodes de la série policière Les Enquêtes du commissaire Maigret.