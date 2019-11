Mort de Godfrey Gao à 35 ans : Les causes de son décès dévoilées

Mercredi 27 novembre, le mannequin et acteur canadien d'origine taïwanaise Godfrey Gao est mort. Ce décès est survenu sur le plateau de l'émission Chase Me.

"Alors qu'il courait, il est tombé au sol", déclare la direction de Chase Me. Les ambulanciers paramédicaux sur place ont immédiatement commencé à lui prodiguer les premiers soins et l'ont transporté d'urgence à l'hôpital, sans succès : Godfrey Gao était déjà mort d'une crise cardiaque.



Des images des dernières minutes de Godfrey Goa ont été mises en ligne sur le réseau social chinois Weibo. On y voit un Godfrey Gao ralentir sa course, épuisé et se tenant à une rampe. Le site Internet Sina rapporte que le mannequin a tourné sans interruption de 8h30 à 1h45, soit plus de dix-sept heures. Il semblerait, également, qu'il avait attrapé froid et avait peu dormi la veille à cause d'un voyage en avion.

"Je ne peux pas continuer" aurait crié Godfrey Gao avant de s'effondrer au sol, selon le journal chinois Tencent News. Les cameramen de Chase Me ont commencé par filmer la séquence, pensant que sa chute n'était qu'une scénarisation dramatique.

Selon une déclaration de la chaîne de télévision, le mannequin a été transportés à l'hôpital, où il est décédé des suites d'un arrêt cardiaque. "Après sa chute, nous avons conduit Godfrey Gao à l'hôpital, mais nous n'avons pas pu lui sauver la vie. Nous sommes profondément désolés des graves conséquences de cet 'accident'. (...) Nous réfléchirons longuement aux raisons [de ce décès, NDLR], étudierons toutes les étapes de l'enregistrement du programme et travaillerons à la mise en place de meilleures mesures de sécurité."

Godfrey Goa est né à Taiwan en 1984. Sa carrière de mannequin est fulgurante. Il rentre dans l'histoire en devenant le premier mannequin asiatique au monde à apparaître dans une campagne mondiale pour Louis Vuitton.