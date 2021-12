Mort de Grichka Bogdanoff : Que sait-on de sa vie sentimentale ?

Grichka Bogdanoff (ou Bogdanov) est mort. L'homme de 72 ans est décédé le 28 décembre 2021 et selon nos informations, il est décédé des suites d'une longue maladie. Pour le moment, seul son agent Damien Nougarede s'est exprimé révélant qu'il était parti "paisiblement, pour rejoindre ses étoiles" alors qu'il était entouré de ses proches. Parmi eux, une femme ? Voilà ce que l'on sait.

Dans la famille Bogdanov, il y a un frère qui a connu plusieurs femmes et a eu de nombreux enfants et un autre qui était célibataire et n'a pas eu de progéniture. Le deuxième est Grichka. En effet, il n'a pas eu la même vie sentimentale que son frère. L'essayiste avait encore confirmé il y a peu être toujours célibataire. "Je reste toujours très mystérieux sur cette question, mais même mystérieux à moi-même", répond-il dans un premier temps. "Je suis très dédicacé aux questions abstraites, des questions de livres que j'écris la nuit par exemple (...) donc je suis célibataire", avait-il déclaré à Non Stop People en janvier.

Cela ne l'empêchait pas d'être souvent bien entouré. C'était le cas avec Fiona, sa compagne en 2019. Ils étaient de sortie avec Igor Bogdanov et son ex-compagne Julie Jardon. Une soirée organisée en l'honneur de Paul-Loup Sulitzer qui avait choisi de lancer sa marque de champagne éponyme. Il aurait aussi fréquenté une femme prénommée Giulia, qui était beaucoup plus jeune que lui. Ils ont été vus ensemble lors d'un défilé en 2017, celui de Georges Chakra, collection Couture printemps-été 2017 mais des photos d'eux posant ensemble remontent à 2012. Son frère jumeau raconta dans Gala sur la vie personnelle de Grichka qu'il est "plus abstrait". Et ajoute : "Il fait des maths toute la journée. Il a des copines mais il n'est pas très incarné physiquement".

Igor Bogdanov, lui, a eu de nombreux enfants, six au total. De sa dernière relation avec Amélie de Bourbon-Parme, Igor Bogdanov a eu Alexandre (10 ans) et Constantin (7 ans). De ses amours avec Ludmillat d'Outremont sont nés Sasha (32 ans), Anna (30 ans) et Wenceslas (27 ans). Il a également un fils aîné, Dimitri (né en 1976), issu de son union avec la comédienne Geneviève Grad.