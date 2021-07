Mort de Henri Vernes, créateur de Bob Morane, à 102 ans

Henri Vernes, de son vrai nom Charles-Henri Dewisme, est décédé dimanche 25 juillet à l'âge de 102 ans. Journaliste, romancier, grand voyageur : il a écrit plus de 200 ouvrages dont le roman d'aventures Bob Morane, héros à mi-chemin entre Indiana Jones et James Bond, et sujet d'une des chansons du groupe Indochine, qui a rendu hommage au personnage avec son titre L'Aventurier.

L'auteur belge, arrête les études à 19 ans. A Marseille, il rencontre une jeune Chinoise dont il s'amourache : il décide de la suivre à travers les mers. Aventurier dans l'âme, Henri Vernes découvre l'exotisme des contrées lointaines avant de rentrer seul en Europe, quelques mois plus tard.

En Belgique, il signe ses premiers écrits dans une revue scolaire, nommée Le Scorpion, sous un pseudonyme, comme nous l'apprend le journal Le Lombard. En 1940, alors que l'Allemagne nazie envahit son pays natal, Henri Vernes décide de prendre les armes et de devenir agent secret pour le compte des Anglais ! En 1953, Jean-Jacques Schellens, co-fondateur de la collection " Marabout " des Éditions Gérard & Compagnie, lui demande d'inventer un personnage de romans d'aventures jeunesse. Bob Morane est né !

Invité à revenir sur sa carrière prolifique à l'occasion de ses 100 ans, Henri Vernes expliquait à La Libre, avec beaucoup d'autodérision : "Je ne me berce pas d'illusions; je ne pense pas qu'on se souviendra de moi plus tard, avec un peu de chance de Bob. Quand je me remémore certains littérateurs et héros très populaires dans ma jeunesse, ils sont complètement tombés dans l'oubli maintenant, je n'espère donc rien du tout. Toutes proportions gardées, heureusement que le Christ est mort à 33 ans. Imaginez qu'il fût décédé à 80 ans, on l'aurait oublié rapidement !"