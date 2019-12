Mort de Jack Burn : le jeune acteur de 14 ans s'est suicidé

Il avait tout pour devenir un grand danseur ou acteur mais il en a décidé autrement. Le jeune Jack Burns, enfant acteur de 14 ans a été retrouvé mort chez lui le 1er décembre dernier. Si l'on ignorait les causes de sa mort à l'époque, le Mirror en dévoile aujourd'hui les tristes circonstances. Le jeune homme a en effet, d'après le tabloïd, été retrouvé pendu.

Toujours d'après le Mirror, la police ne trouverait pas la mort suspecte et aurait conclu à un suicide. Une terrible fin pour une adolescent qui avait pourtant toute sa vie devant lui. On ne sait en revanche pas ce qui a poussé le jeune homme à commettre cet acte radical.

A l'âge de 9 ans, Jack avait intégré le très prisé ballet de la Glasgow Ballet School. Et il avait depuis participé à plusieurs séries, dont la populaire Outlander avec les séduisants Sam Heughan et Caitriona Balfe.

La Elite Academy of Dance, son école de danse actuelle, a publié un communiqué peu après l'annonce de la mort de Jack : "Comme vous le savez, nous avons perdu notre élève bien-aimé Jack Burns ce dimanche 1er décembre. Jack était un exemple pour tout le monde à la Elite Academy et il a touché le coeur de tous ceux qui ont eu le plaisir de travailler et de danser avec lui depuis 2012. La famille de Jack, ses amis et nous-mêmes sommes totalement dévastés et nous manquons de mots et de réponses. Nos pensées et nos prières vont à la famille proche de Jack, et tout particulièrement à ses parents, Karen et Robert, et à son frère Rory".

Les obsèques de Jack Burns se sont déroulés le 12 décembre dernier en l'église St Mary à Greenock.