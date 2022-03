Mort de Jean-Luc Ribar : l'ancienne star de Saint-Étienne s'éteint à seulement 57 ans

Triste nouvelle pour tous les amateurs de sport et de football en particulier. Âgé seulement de 57 ans, l'ancien footballeur professionnel Jean-Luc Ribar nous a quittés ce jeudi 17 mars selon les informations du journal régional Le Progrès. Devenu célèbre après avoir joué plus de 12 ans dans l'élite du championnat de France, le natif de Roanne (Loire) a évolué dans plusieurs clubs de renom tout au long de sa carrière qui s'étale de 1983 à 1995. D'après les informations du Progrès, Jean-Luc Ribar serait subitement décédé, sans que l'on ne sache réellement qu'elles ont été les causes de son décès. Depuis une dizaine d'années il s'était reconverti et dirigeait plusieurs entreprises de nettoyage dans sa ville natale de Roanne.

Il laissera une trace importante dans la mémoire des supporters de Saint-Étienne, club dans lequel il est resté cinq ans pour plus de 120 matchs. Milieu offensif de talent au style élégant, il avait dû mettre un terme à sa carrière à seulement 30 ans en raison d'une coxarthrose bilatérale, qui touche l'articulation de la hanche. "J'ai découvert ça, j'avais 27 ans. J'ai quand même pu finir mon contrat avec Rennes. J'aurais pu continuer un petit peu. Physiquement, à part ce problème de hanche, je n'étais pas au bout du rouleau. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le choix, j'ai été déclaré inapte au football", expliquait-il en janvier 2021 dans Le Progrès.

Un bel hommage à Saint-Étienne ce soir

Après son passage remarqué chez les Verts, Jean-Luc Ribar avait porté le maillot de Lille et Quimper avant de finir sa carrière du côté de Rennes. Jamais sélectionné en équipe de France, il avait néanmoins connu les espoirs à 7 reprises au début de sa carrière. Resté dans le coeur des Stéphanois, ces derniers vont lui rendre hommage lors de leur match ce vendredi contre Troyes. Une minute de silence va être observée avant le coup d'envoi et les joueurs de Saint-Étienne porteront également un brassard noir en l'honneur de l'ancien joueur du club.