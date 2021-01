Mort de Jeanette Maus : la comédienne de 39 ans a succombé à la maladie

Comédienne, spécialisée parfois dans le doublage, Jeanette Maus avait plusieurs cordes à son arc. Elle était professeure et coach aux Studios John Rosenfeld, une école d'art dramatique située à West Hollywood. "Nous avons le coeur brisé, ont écrit les équipes du studio sur Instagram. Comme vous le savez pour la plupart, notre Jeanette adoré a rejoint un monde meilleur la nuit dernière à 23h11. Elle faisait partie de notre famille, c'était une vraie artiste et elle était reconnaissante de pouvoir vivre en tant que telle. Elle avait un esprit indomptable et avait envie d'être la meilleure des personnes, la meilleure des enseignante, la meilleure amie et actrice qu'elle pouvait être. Le monde vient de perdre une force de la nature..."