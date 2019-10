Mort de José Tamarin, le guitariste du groupe Niagara, à 68 ans

Les champ ne brûleront plus jamais de manière si ardente. José Tamarin, ancien guitariste du groupe Niagara, est mort le mardi 22 octobre 2019, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux. Victime d'un AVC, le musicien a été pris en charge à l'hôpital de La Cavale Blanche à Brest, dans le Finistère, avant de rendre son dernier souffle. "Tu es parti hier soir, sereinement, et entouré de tes meilleurs copines, regrette son ami Thierry Tremintin sur Facebook. Adieu copain."

Dans les années 1980, José Tamarin avait plus que largement participé au succès du groupe. Membre peu connu de la formation, il l'avait tout simplement quitté très tôt. En 1982, il s'était associé à Muriel Moreno et Daniel Chenevez. À l'époque, la bande se faisait appeler L'Ombre jaune avant de devenir officiellement Niagara en 1984. Le guitariste était notamment là lors de l'élaboration des génialissimes tubes L'Amour à la plage, Je dois m'en aller et Tchiki Boum – on le voit d'ailleurs jouer différents instruments dans le clip tourné en 1986.

Si une partie des auditeurs se souviennent davantage de ses deux collègues – qui ont poursuivi l'aventure sans lui jusqu'en 1993 –, ils remuent pourtant leurs hanches sur les cordes de José Tamarin à la moindre soirée aux résonances eighties. Il n'avait d'ailleurs pas complètement oublié sa vocation. En 2018, José Tamarin dévoilait quelques titres sur son compte Soundcloud, où il jouait de ses mains... mais chantait aussi ! De toute évidence, il n'avait pas perdu son goût pour les onomatopées musicales : il avait baptisé l'un de ses morceaux Hou Wha.