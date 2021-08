Mort de l'acteur Francis Mossman (Spartacus) : décès inexpliqué, à seulement 33 ans

Les fans sont en deuil. Francis Mossman, surnommé Frankie, est mort le 14 août 2021 à l'âge de 33 ans. L'acteur néo-zélandais s'est éteint chez lui, à Sydney, en Australie. On ignore, pour l'heure, les causes de son décès. C'est la porte-parole du comédien qui a annoncé la triste nouvelle au Hollywood Reporter. "C'est avec une profonde tristesse que nous signalons le décès de Francis Mossman. Il a fait partie du whānau ('famille élargie' en Maori) KR Actors pendant de nombreuses années et a été énormément apprécié dans l'industrie et par ses pairs. Francis, un rayon de lumière et un puits de positivité et d'humour, nous manquera beaucoup. Nous sommes de tout coeur avec Francis et sa famille pendant cette période difficile".

L'acteur avait été vu dans diverses productions comme le feuilleton néo-zélandais Shortland Street ou encore la série pour enfants The Amazing Extraordinary Friends. Changeant volontiers de registre, Francis Mossman avait joué dans le long-métrage The Richmond Family Massacre en 2009.

C'est grâce à son interprétation de Vitus dans la série péplum Spartacus, que le grand public le connaît. Francis Mossman avait tenu ce rôle durant deux saisons, dans Spartacus : Vengeance Unleashed et Spartacus : Blood and Sand. Il n'est malheureusement pas le premier acteur de la série à disparaître soudainement : en 2011, le programme pleurait la mort d'un autre comédien, Andy Whitfield, emporté par un cancer à 39 ans.