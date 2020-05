Mort de la réalisatrice Lynn Shelton à 54 ans : Reese Whitherspoon "dévastée"

Lynn Shelton est morte à Los Angeles le vendredi 15 mai 2020, à l'âge de 54 ans. Elle aurait succombé à une maladie du sang, comme l'a indiqué son représentant au Hollywood Reporter. La réalisatrice de films indépendants avait également réalisé plusieurs épisodes de séries américaines.

"Je dois vous apprendre une terrible nouvelle. Lynn est morte la nuit dernière. Elle s'est effondrée hier matin après avoir été malade pendant une semaine. Ce n'était pas le Covid-19. Les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient pas la sauver. Mais ils ont essayé", a déclaré son compagnon Marc Maron dans un communiqué. Il avait travaillé avec elle sur la série Glow (Netflix) et était son partenaire artistique.

"Elle était superbe, gentille, aimante, charismatique.. Elle me rendait heureux et je la rendais heureuse. Je la faisais rire tout le temps. On riait beaucoup. On commençait une vie tous les deux. Je ne peux pas croire que cela arrive. C'est une horrible et triste perte", a-t-il ajouté.

Originaire de Seattle, Lynn Shelton avait commencé sa carrière en 2006. Pendant ces quatorze ans, elle a réalisé plusieurs épisodes de fictions telles que Mad Men, New Girl, The Mindy Project et, plus récemment, Little Fires Everywhere, avec Reese Witherspoon. "Je suis dévastée d'apprendre le décès de Lynn Sheton. Je suis choquée que cette âme vibrante et talentueuse ne soit plus des nôtres. Lynn vouait une passion à notre série, Little Fires Everywhere. Elle disait que le livre l'avait transformée et qu'elle voulait réaliser une série qui parlait de la maternité, de la sexualité, des races et des classes sociales aux États-Unis, et elle l'a fait", a écrit l'actrice sur Instagram.

Grâce au Mindy Project, elle avait pu rencontrer Mindy Kaling (The Office). "Lynn Shelton aimait les acteurs et ils l'aimaient en retour. Elle était un rêve en tournage. Elle avait une force silencieuse et elle me manquera", a-t-elle indiqué sur Twitter. Ava DuVernay, Chloe Moretz, Mark Duplass et tant d'autres ont rendu hommage à la réalisatrice disparue.