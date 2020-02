Reese Witherspoon moquée par son fils : "Cette mode est morte il y a deux ans !"

Au cinéma, à la télévision, elle n'a jamais vraiment chômé. Si Reese Witherspoon vous manquait depuis son iconique rôle d'Elle Woods dans la saga La Revanche d'une blonde, voilà qu'elle a plus que jamais le vent en poupe. À l'affiche des séries Big Little Lies – avec Nicole Kidman –, elle a retrouvé son ancienne Friends Jennifer Aniston en 2019 en se joignant au cast de The Morning Show. Le 18 mars prochain, elle sera également à l'affiche de Little Fires Everywhere, sur Hulu, dont les épisodes sont tirés du livre éponyme de Celest Ng. L'année 2020 se fera donc en sa compagnie... ou ne fera pas !