Reese Witherspoon divorce : annonce choc de la star, mère de trois enfants

Face à cette rupture, Reese Witherspoon fait passer, avant tout et sans surprise, ses enfants. Selon une personne proche de la star qui s'est confiée au magazine People, "ils aiment Tennessee et c'est leur priorité. (...) Ils ne veulent pas que le divorce l'affecte négativement. Ils vont continuer à élever ensemble leur garçon à l'amiable. Il n'y a pas de conflit". D'après une autre source que le média américain a pu contacter, cette décision a été prise en famille, ce qui inclut les enfants de son précédent mariage, Ava, 23 ans, et Deacon, 19 ans. "Ils restent proches et c'est vraiment un choix qui a été fait à l'amiable. Ils veulent plus que tout élever ensemble leur famille. Ils sont investis entièrement pour elle et souhaitent faire en sorte que tout cela se passe le mieux possible", indique également le post.

Une annonce qui coïncide à quelques jours près avec l'anniversaire de la comédienne oscarisée de Walk the Line (le 22 mars) et celui de son mariage. En effet, Jim Toth et Reese Witherspoon auraient célébré leur douzième anniversaire de mariage ce 26 mars.