Reese Witherspoon révèle pourquoi son mari Jim Toth est l'homme idéal

Pour célébrer les 50 ans de son mari Jim Toth, Reese Witherspoon lui a adressé une touchante déclaration sur Instagram le 28 juillet 2020. En légende de photographies dévoilant leur famille composée d'Ava et Deacon (respectivement âgés de 20 et 16 ans, nés de l'union entre Reese et son ex-mari Ryan Philippe) et de Tennessee (7 ans, fruit des amours de Reese et de Jim), l'actrice de 44 ans écrit : "Joyeux anniversaire à mon incroyable mari, Jim ! Tout ce qu'il entreprend, il le réussit à 1000% ! Quand il s'entraîne pour un triathlon, quand il collecte des fonds pour sa communauté, lorsqu'il soutient ses amis ou sa famille... Il donne tout son coeur à tellement de gens tous les jours ! Je t'aime tellement JT !"

Mariés depuis 2011, le couple avait fait connaissance en 2010 lors d'une soirée entre amis. Interviewée par ELLE USA, l'actrice du film Sexe Intentions avait raconté les dessous de leur première rencontre, très originale. Importunée par un homme visiblement imbibé d'alcool à cette soirée, Reese avait été défendue par (le valeureux) Jim. Elle expliquait : "Un type vraiment ivre m'a bousculée, se ridiculisant vraiment et me hurlant dessus." Tel un preux chevalier, Jim avait alors accouru pour calmer la situation et défendre (comme il avait pu) son ami en indiquant à l'actrice : "S'il vous plaît, excusez mon ami. Il vient juste de rompre avec quelqu'un." Amusée, elle révèle : "Je me souviens m'être dit que son ami était un c**nard, un abruti. Et que Jim était vraiment un bon ami de le sortir de cette situation."

Auparavant, Reese Witherspoon a été mariée à l'acteur Ryan Philippe avant de divorcer en 2007 après neuf ans d'amour.